Fenerbahçeli İsmail Yüksek: "Jorge Jesus'tan ısınırken bile kaçamazsınız"

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Son 8 ayda, önce Fenerbahçe’nin ilk 11’ine yerleşen, ardından A Milli Takım’a yükselen ve çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesine giren İsmail Yüksek, yaşadığı peri masalının sırrını ‘çok çalışmak’ olarak açıkladı. Bu yaz hiç tatil yapmadığının altını çizen genç futbolcu, “Başarının yolu çalışmaktan geçiyor. Bütün yaz, bu sezonun hayalini kurarak çalıştım, şimdi bu çalışmanın meyvelerini topluyorum. Ancak yine de hayalimin bile çok ötesinde bir sezon yaşıyorum. Bugün geldiğim noktanın hayalini kurmak istesem dahi yaşadıklarım aklımdan dahi geçmezdi” dedi.

JORGE JESUS’TAN, ISINIRKEN BiLE KAÇAMAZSINIZ!

2020 yılında Gölcükspor’dan alındıktan sonra Balıkesir, Adana Demir ve Bursa’ya kiralanan İsmail, o günlerde Fenerbahçe’de yer bulamadığı için herhangi bir kırgınlık yaşamadığını belirterek, “Profesyonel futbol böyle. Gidebilirsin de kalabilirsin de. Biz Fenerbahçe’nin askeriyiz. Fenerbahçe ‘Git’ derse gideriz, ‘Gel’ derse geliriz” ifadelerini kullandı. JORGE JESUS’un babacan ve otoriter bir teknik adam olduğunu vurgulayan İsmail, “Hocanın öyle bir saha yönetme kabiliyeti var ki maç içinde saha içini bırakıp kenardaki oyuncuları bile kontrol edebiliyor. Isınırken bile kaçamazsınız” diye konuştu.

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