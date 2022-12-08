Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Inter'in transfer radarında!

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Jorge Jesus’un hazırlık döneminde keşfederek şansını döndürdüğü İsmail Yüksek, 8 ayda 1. Lig’den Fenerbahçe’ye ardından A Milli Takım’a yükselirken çıkışını sürdürüyor. Her geçen gün yükselen grafiği ve farklı oyun stili ile dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla Seri A takımlarının radarına girmeyi de başardı. 8 ayda birçok genç sporcuya örnek olacak bir başarı öyküsü ortaya koyan İsmail Yüksek, Belek kampında da büyük bir istekle çalışıyor.

15 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı

Bu sezon Fenerbahçe’de önce ön libero, ardından 8 numara mevkiinde başarılı olan İsmail, hem F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un hem A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un vazgeçemediği isim olmayı başardı. Bu sezon sarı lacivertli forma ile ligde ve Avrupa’da 15 maça çıkan İsmail 1 gol, 1 asistlik katkı yaparken Serie A devi İnter’in de İsmail Yüksek’i yakından izlediği bilgisi kulislerde dolaşıyor. Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe’nin ise genç yıldızı gönderme niyeti olmadığında gelen bilgiler arasında.

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KUNTZ'UN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

2021-22 sezonunu şu an 2. Lig’de yer alan TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile geçiren İsmail Yüksek, Fenerbahçe’ye dönüşü ile birlikte adeta yeniden doğdu. Jorge Jesus’un kendisini verdiği şansı iyi değerlendiren 23 yaşındaki futbolcu bu performansıyla bu yıl ay yıldızlı formayı da 4 kez giymeyi başardı. İsmail’in performansıyla birlikte piyasa değerinde de ciddi bir artış oldu. Haziran ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde 350 bin Euro olan değeri eylül ayında 2.3 milyon Euro’ya ekim sonunda ise 4.8 milyon Euro’ya kadar çıktı.