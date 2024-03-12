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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, çocukluk hayalini açıkladı! Premier Lig'den...

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Manchester United
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, çocukluk hayalini açıkladı Premier Ligden...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 10:10

İznik Belediyesi tarafından başlatılan ’Genç Tecrübeler Buluşuyor’ projesi kapsamında İznik Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek katıldı.

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Çocuklarla buluşan ve onların sorularını yanıtlayan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, deneyimlerini aktardı.

Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa’da ve Türkiye’de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi’nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" diye konuştu.

"BENİM ORAYA ADAPTE OLMA SÜRECİM DE ÇOK ÖNEMLİ"

Avrupa’da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa’da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." dedi.

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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, çocukluk hayalini açıkladı Premier Ligden...

Arda Güler hakkında da konuşan Yüksek, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Manchester United

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