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Fenerbahçeli isimlerden Antwerp sonrası açıklama! "Devre arasında Pereira..."

#Fenerbahçe#Osai Samuel#Valencia
Fenerbahçeli isimlerden Antwerp sonrası açıklama Devre arasında Pereira...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'le 2-2 berabere kaldığı maçın ardında Enner Valencia ve Osayi Samuel değerlendirmelerde bulundu.

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Maçta takımının 2 golünü kaydeden Enner Valencia, "Maç 2 takımın da açık oyunuyla başladı. İki takım da önde, ofansif oyun sergilemeye çalıştı. Geriye düştük, öne geçmesini bildik. Bu tarz maçlarda skoru korumayı bilmemiz gerekiyor. İyi bir takımla karşılaştık. Futbolda işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Başımızı kaldırıp, önümüze bakacağız." dedi.

Devre arasında Pereira'nın kendilerine 3. golün öneminden bahsettiğini belirten Osayi-Samuel, "2. yarıya daha hızlı başladık ama maalesef 3. golü bulamadık. 3. gol çok önemliydi. Devre arasında teknik direktörümüz 3. golün öneminden bahsetti. Biz de baskı yaptık ama 3. golü bulamadık. Bu sonuç hayal kırıklığı ama sonuna kadar savaşacağız. Bugün takım olarak savaşmamıza rağmen istediğimiz sonucu elde edemedik." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Osai Samuel#Valencia

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