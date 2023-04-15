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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den taraftara çağrı

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#Süper Lig
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveciden taraftara çağrı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 23:43

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında İrfan Can Kahveci ve Ezgjan Alioski açıklamalarda bulundu.

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İrfan Can Kahveci ve Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçtiği maçın ardından konuştu. 

Taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen İrfan Can Kahveci, "Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra arkamda durdu ve desteklemeye devam ettiler. Tüm takıma sezon sonuna kadar arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu kadar" dedi.

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Ezgjan Alioski ise "Kaybetmeyeceğimizi biliyordum bugün. Çünkü çok güçlü bir takım ruhu ortaya koyduk. Beraber savaştığınızda işler istediğiniz gibi gitmese de, işler saha içinde kolay olmasa da geri dönebiliyorsunuz. Bugün sahaya karakter koyduk. Takım olarak inandık. Sonrasında da galibiyeti aldık. Maç maç gideceğiz. Zorlu bir rekabet var önümüzde. İnanarak, zorluklarından üstesinden gelerek hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Bir galibiyet kutlamasıydı son anlarda. Müthiş bir kutlamaydı. Takım ruhunu o anda göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. O anda nasıl mutlu olduğumuzu herkes gördü. Gösterdiğimiz sevinç, takım ruhunun ispatı. Bu çok büyük bir keyif." açıklamasını yaptı.

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#Fenerbahçe#Ankaragücü#Süper Lig

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