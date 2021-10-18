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Fenerbahçeli hukukçulardan Trabzonspor maçı hakemi Ali Şansalan'a suç duyurusu

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Ali Şansalan
Fenerbahçeli hukukçulardan Trabzonspor maçı hakemi Ali Şansalana suç duyurusu

Ankara'da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) üyeleri, Trabzonspor-Fenerbahçe futbol müsabakasını yöneten hakem Ali Şansalan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Ankara Adliyesi'ne gelen Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) üyeleri, hakem Ali Şansalan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası açıklama yapan, HUFEDER Genel Sekreteri Ali Alper Alpoğlu, karşılaşmada yaşandığı iddia edilen hakem hatalarına ilişkin olarak bütün kamuoyunu tepki göstermeye davet etti. 3 Temmuz'dan itibaren saha dışında da Fenerbahçe'nin mağdur edildiğini söyleyen Alpoğlu, daha önce de Şansalan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"TÜM CAMİALARI TEPKİ VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Alpoğlu, hakem hatalarının ileride diğer kulüpleri de mağdur edebileceğini söyleyerek, tüm camiaları bu duruma tepki vermeye davet etti. Alpoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün futbol kamuoyunu, sadece Fenerbahçeliler değil bütün kulüpleri, biz buna tepki vermeye davet ediyoruz. İnşallah savcılık makamında bununla ilgili soruşturma derinleştirilecek. Bizim burada basit bir hakem hatası sebebiyle yapmış olduğumuz bir suç duyurusu yok. Müsabakalarda hakemler elbette hata yapabilir, bunu bilmiyor değiliz. Yalnız 3 Temmuz'dan beri saha dışında çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe kulübünü mağdur edilmesi sonucunda eylemler olmuştur. Aynı hakem Ali Şansalan'a geçen sene Konyaspor müsabakasında yine bir suç duyurusunda bulunulmuştu. Biz inanıyoruz ki bu hakem yarın bir gün bir başka camiayı da mağdur edecektir. Sadece bu hakem değil başka bir hakem de başka bir camiayı mağdur edebilir. Biz artık buna bir dur denmesi gerektiğine inanıyoruz. Bütün futbol kamuoyunda Fenerbahçeli, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusunu artık bu futbolun sahada oynanması için mücadeleye, yapmış olduğumuz bu suç duyurusuna davet ediyoruz."

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Ali Şansalan

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