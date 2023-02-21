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Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun'a Rusya'dan transfer teklifi

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#Fenerbahçe#Transfer#Serdar Dursun
Fenerbahçeli golcü Serdar Dursuna Rusyadan transfer teklifi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 19:07

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki golcüsü Serdar Dursun'a Rus ekibi Khimki'nin transferi teklifi yaptığı iddia edildi.

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Teknik Direktör Jorge Jesus'un fazla şans vermediği Serdar Dursun için ara transfer döneminde birçok ülkeden teklif gelmişti.

Haber Global'in haberine göre, Rusya Premier Lig takımlarından Khimki, kendi ülkelerinde 22 Şubat'ta kapanacak transfer dönemi öncesi Serdar için resmi girişimi yaptı. Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro öneren Rus kulübü, oyuncuya ise yıllık 1 milyon Euro maaş teklif etti.

İlk talebi yıllık 2.5 milyon Euro olan Serdar, maaş konusunda 2 milyon Euro'ya kadar düştü.

Taraflar arasında bu yüzden anlaşma sağlanamadı ancak Rusya'da 22 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesi görüşmeler devam ediyor. 

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#Fenerbahçe#Transfer#Serdar Dursun

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