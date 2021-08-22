Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi Bayern Münih'e benzetti

Adana Demirspor maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrası bir süre formasından uzak kalacak olan Fenerbahçeli golcü Serdar Dursun, Alman basının açıklamalarda bulundu.

"İLK 11'DE OLABİLİRDİM"

Köprücük kemiğinde kırık meydana gelmesiyle ilgili olarak konuşan Serdar, "Yeni ameliyat oldum. Bu talihsizliği yaşamasam bu hafta ilk 11’de olabilirdim." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ BAYERN'E BENZETTİ

Sarı lacivertli takıma transfer olmakla çok doğru bir karar aldığını belirten Serdar, "Artık ikinci ligde oynamak istemedim. Fenerbahçe'ye gelmek harika bir karardı. Fenerbahçe'de inanılmaz bir atmosfer var. Fenerbahçe'deki atmosfer ancak Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da olabilir." diye konuştu.

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