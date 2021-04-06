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GeriFutbol Fenerbahçeli golcü Mbwana Samatta'dan Emre Belözoğlu'na övgü
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli golcü Mbwana Samatta'dan Emre Belözoğlu'na övgü

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Fenerbahçeli golcü Mbwana Samatta'dan Emre Belözoğlu'na övgü

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı milli futbolcusu Mbwana Samatta, Yukatel Denizlispor maçında aldıkları galibiyetin ve attığı golün çok önemli olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u 1-0 yenerek iç sahada 65 gün sonra kazandığı müsabakanın tek golüne imza atan Samatta, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran 28 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyet bizler açısından çok önemliydi. Rakiplerimizin kaybettiği haftada bu galibiyet bizim için çok daha değerli bir hale geldi. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet bizim için önemli bir faktör. Sahamızda oynadığımız maçlarda zor zamanlar geçirmiştik. Bu aldığımız galibiyet bize güven verdi. Artık evimizde daha öz güvenli oynayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Samatta, sarı-lacivertli formayla 70 gün sonra gol sevinci yaşamasıyla ilgili, "Kendi açımdan ve takım için önemli bir goldü. Forvet için gol atmak çok önemli. Attığım golle güven kazandım, umarım daha fazlasını da atarım. Bu süreçte herkes bana çok fazla destek oldu ve inandı. Bu performansı devam ettirmek istiyorum. Bana inanan insanların güvenini karşılıksız bırakmamak için kalitemi göstermek istiyorum." diye görüş belirtti.

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile ilgili de görüşlerini aktaran Mbwana Samatta, şunları kaydetti:

"Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Takımı için her zaman en iyisini isteyen birisi. Takımdaki oyuncular ve buradaki herkes bunu hissediyor. Kendisi de kalbiyle burada. Buradaki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Herkesin kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı olmak için. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyoruz."

Fenerbahçeli golcü Mbwana Samattadan Emre Belözoğluna övgü

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