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Fenerbahçeli golcü Enner Valencia'nin tek rakibi Erling Haaland

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Haaland
Fenerbahçeli golcü Enner Valencianin tek rakibi Erling Haaland
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Süper Lig'de 22 golü bulunan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia, dünyaca ünlü golcü Erling Haaland ile yarış halinde.

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Kariyerinin altın sezonunu yaşayan Enner Valencia Konyaspor maçını da boş geçmezken iki kez fileleri sarsan Ekvadorlu futbolcu bu sezon ligde 19 maçta 22 gole ulaştı.

Beş büyük lig (İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya) ve Süper Lig dikkate alındığında bu sezon Avrupa’da 20 gol barajını aşan iki isimden biri olan Valencia bu alanda Manchester City’nin Norveçli forveti Erling Haaland’la büyük yarış halinde.

Premier Lig’de çıktığı 24 maçta 27 gol atan Haaland şu anda Avrupa’nın en golcü ismi durumunda ancak maç başına ortalamalara bakıldığında karşılaşma başına 1.15 ortalama tutturan Enner Valencia zirvede.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Haaland

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