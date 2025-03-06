×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli futbolculardan rövanş sözleri: 'Oraya galibiyet için gideceğiz!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Uefa Avrupa Ligi#Dusan Tadic
Fenerbahçeli futbolculardan rövanş sözleri: Oraya galibiyet için gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 23:47

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Dusan Tadic, Rangers'a 3-1 mağlup olunan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu ilk maçında Rangers'a sahasında 3-1 mağlup oldu. Tur şansını 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak olan maça bırakan sarı - lacivertlilerde Dusan Tadic ve Alexander Djiku karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Sonuçtan kaynaklı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Djiku,"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek." dedi.

Gözden KaçmasınRangers kalecisi Butland damga vurdu Kadıköyde birçok ilk yaşandıRangers kalecisi Butland damga vurdu! Kadıköy'de birçok ilk yaşandıHaberi görüntüle

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Rövanş karşılaşması içinde ayrı bir parantez açan Ganalı futbolcu, "Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"KOLAY GOLLER YEDİK"

Dusan Tadic ise, "Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Amacımız tur atlamak için iyi bir netice olacak orada." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Uefa Avrupa Ligi#Dusan Tadic

BAKMADAN GEÇME!