Fenerbahçeli futbolculardan rövanş sözleri: 'Oraya galibiyet için gideceğiz!'

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu ilk maçında Rangers'a sahasında 3-1 mağlup oldu. Tur şansını 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak olan maça bırakan sarı - lacivertlilerde Dusan Tadic ve Alexander Djiku karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Sonuçtan kaynaklı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getiren Djiku,"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Rövanş karşılaşması içinde ayrı bir parantez açan Ganalı futbolcu, "Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

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"KOLAY GOLLER YEDİK"

Dusan Tadic ise, "Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Amacımız tur atlamak için iyi bir netice olacak orada." ifadelerini kullandı.