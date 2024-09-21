Fenerbahçeli futbolculardan öz eleştiri: Hoş değildi

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Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Galatasaray 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bir isteksizlik var mıydı?" sorusunu yanıtlayan Dusan Tadic, "Açıkçası maçtan önce konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Yapmamız gerekenleri, yapmamamız gerekenleri iyi biliyorduk. İlk 25 dakika pozisyonlar bulduk, atsak farklı olurdu. Yediğimiz goller hoş değildi. Rakibe çok fazla enerji verdik. Beraber defans, beraber atak yapmayı bilmeliyiz. Çok basit goller yedik. Bunları yapmamalıyız." dedi.

Çok basit goller yediklerini kaydeden Edin Dzeko, "Derbiye çok iyi başladık. Bazı fırsatlar yarattık ama atamadık. Pozisyon yokken goller yedik. Ortada bir şey yoktu. Buna benzer golü Lugano maçında da yedik. Rakip öz güven kazandı. İşler bizim için zorlaştı. Buna rağmen elimizden geleni yaptık. Yine pozisyon bulduk ama atamadık. Yediğimiz ikinci gol çok çok basitti. Bizim gibi bir takım böyle gol yememeli. Sakin kalmalı ve hatalarımızı değerlendirmeliyiz." diye konuştu.