Fenerbahçeli futbolculardan galibiyet sözleri: Takım işimi kolaylaştırıyor

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Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko, 5-0 galip bitirdikleri Pendikspor maçının ardından konuştu.

Takımın öz güveninin çok yüksek olduğunu kaydeden Osayi Samuel, "Hafta arasında oynadıktan sonra hafta sonunda ligde kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Takım olarak her maç gelişmenin önemine inanıyoruz. Gelecek hafta yine önemli bir maça çıkacağız. Takımda öz güven oldukça üst düzeyde. Taraftar her maç takımı çok itiyor. Bunu yoğun şekilde hissediyoruz. Biz de kazanarak onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı hakkında konuşan İsmail Yüksek, "100. yıl için giydiğimiz özel forma bize şans getirdi. Çok iyi oynadık. Bugüne özel, bugüne layık bir futbol oynamamız gerekiyordu. Sahada Fenerbahçe için mücadele eden futbolcular vardı. Son düdüğe kadar bırakmayan, skordan bağımsız her dakika gol için mücadele eden bir takım var. Liderliği yeniden aldık. Yoğun takvimde puan kaybı olmadan devam ediyoruz. Güzel bir seri yakaladık ama bu seriyi düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Kaybetmeden devam edeceğiz." dedi.

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"TÜRKİYE İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Dzeko, "Türkiye için özel bir gün. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle tüm dünyadaki Türkler'i tebrik ediyorum. Bugün özel bir forma ile sahadaydık. Böyle bir günde galibiyet elde edebildiğimiz için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet elde ettik." dedi.

"KOLLEKTİF OYNAYINCA İŞİM KOLAYLAŞIYOR"

Maçta hat-trick yapması hakkında konuşan Edin Dzeko, "Bana göre takım olarak çok iyiydik. Kollektif olarak böyle oynayınca işim kolaylaşıyor. Goller attığım için takıma teşekkür etmek gerekiyor. Bu takım çalışmasının bir ürünü. Bazen gol veya asist yapamazsınız ama gol kadar önemli işler yaparsınız. Dolayısıyla takım arkadaşlarım bunu fazlasıyla yaptı. Takım olarak çok iyiydik. İlk gole kadar problemli dakikalar oldu, sonra Fred çıktı ama konsantre bir şekilde oyunda kaldık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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"STADYUM ETRAFINDA ÇOK FAZLA BOSNALI VAR"

Pendik ilçesinde çok fazla Boşnak vatandaşın olması hakkında konuşan Edin Dzeko, "Stadyum etrafında, bu bölgede çok fazla Bosnalı var. Mutlu oluyorum ben de bu kadar çok Bosnalının Türkiye'de olmasından dolayı. 3 golle maçı tamamladığım için burada, ayrıca keyifliyim." diyerek sözlerini noktaladı.