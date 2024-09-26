Fenerbahçeli futbolculardan galibiyet değerlendirmesi: Taraftara moral vermek istedik, mutluyuz

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Fred, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: TARAFTARA MORAL VERMEK İSTEDİK

Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler. Biraz duygusalım. Birazcık hüzünlü bir hafta sonu geçirdik. 30 milyon Fenerbahçeliyi üzdük, özür diliyoruz.

OOSTERWOLDE: İYİ BAŞLAMAK KRİTİKTİ

Bizler açısından galip gelmek çok önemliydi. Avrupa'ya iyi başlamak kritikti. Son maçta kötü bir sonuç vardı. Bugün yeniden özgüven kazanma ve taraftarlara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Geçen yıl stoperdim, bu yıl sol bekim. Benim için pozisyon önemli değil, hocam neresi derse orada oynarım. Her iki pozisyonda da oynayabiliyorum. Bu noktayla çok ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek, takıma katkı sağlıyor olmak.

Haberin Devamı

FRED: SONUNA KADAR SAVAŞTIK

Çok önemli bir maç kazandık. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak güzel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sonuna kadar savaştık. Orta sahada adam adama oynuyordu rakip, korakor ikili mücadeleler vardı. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. İlk topları ve ikinci topları almak kritikti. Başlarda bu topları kaybettik, sonrasında bunları kazanınca ayağa oynadık ve kontrol ettik oyunu, ardından goller geldi.