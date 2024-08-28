Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme

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Fenerbahçeli oyuncular Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Young Boys maçı sonrası paylaşım yaptı.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşan Jayden Oosterwolde, ''İyi geceler'' notunu düştü.

Bright Osayi-Samuel ise Galatasaray'ın elenmesinin ardından sosyal medya hesabından güldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Bu paylaşımlar, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeniyle karşılanırken sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.