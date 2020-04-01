Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile corona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi.
Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, 'evde kal' çağrısında bulundu.
Futbolcularımız, Koronavirüs'e karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek “#EvdeKal" çağrısında bulundu. 🙏 #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/kMM2xSRT53— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 1, 2020
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