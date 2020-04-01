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GeriFutbol Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 19:42,Son Güncelleme:/

Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı

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Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
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Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile corona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, 'evde kal' çağrısında bulundu.

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