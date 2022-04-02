Fenerbahçeli futbolculardan derbi açıklaması!

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Haftaya Galatasaray'la oynayacakları derbi hakkında konuşan Diego Rossi, "Takıma yardım etmek her zaman güzel bir histir. Nasıl olduğunun bir önemi yok. Bugün gol atarak yardım ettim. Zor bir maç olacaktı. Erken bir gol bulduk. Bu gol rahatlık getirdi. Kendi oyunumuzu oynadık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hiç şüphe yok ki Galatasaray derbisi zor olacak. Herkes için zor bir maç. Taraftarımızın önünde 3 puanı almak istiyoruz. Muslera ile birlikte geldik ama milli takımı konuştuk sadece orada." dedi.

Geleceği hakkında gelen soruya da yanıt veren Rossi, "Geleceğimle ilgili konularla menajerim ilgileniyor. Ben takımıma adapte olmuş durumdayım ve burada mutluyum. Önümüzde önemli bir derbi maçı var. Şimdi onun hazırlıklarına başlayıp derbiye odaklanmalıyız." diye konuştu.

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Derbi öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Zajc ise "Maça iyi başladık. Takım olarak disiplinliydik ve çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Golleri atmayı başardık. Milli aradan sonra böyle bir galibiyetle devam etmek çok büyük mutluluk. Galatasaray derbisine 3 puanla hazırlanmak önemli olacak." ifadelerini kullandı.