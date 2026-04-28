Fenerbahçeli futbolcular Tedesco’ya veda etti!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 15:17

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması sonrası sarı-lacivertli futbolcular veda paylaşımında bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular, görevinden alınan teknik direktör Domenico Tedesco'ya veda etti.

Marco Asensio: "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecekte size en iyi kalmayı sunuyorum. Teşekkür ederim!"

Milan Skriniar: "Her şey için minnettarım, hocam. Sana ve ekibine başarılar!"

Kerem Aktürkoğlu: "Her şey için teşekkürler Hocam. Yolunuz açık olsun."

Anderson Talisca: "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendi. Muhteşem bir insansınız."

Antony Musaba: "Her şey için teşekkürler patron. Senin oyuncularından biri olmak bir onurdu."

 

 

