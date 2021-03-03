Fenerbahçeli futbolcular Samatta'ya uçakta sürpriz yaptı

Trabzonspor maçının dönüş yolunda son dakikalarda kaçırdığı net gol pozisyonu için oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tanzanyalı golcüyü takım arkadaşları uçakta alkışlarla karşılayarak sürpriz yaptılar.

“Samatta ortaya üçlü çektir tayfaya” tezahüratları ile karşılanan yıldız oyuncuya önce üçlü çektirmenin ne olduğu anlatıldı. Sonra tüm takımın Tanzanyalı golcü için yaptığı tezahüratlarla uçakta büyük bir coşku hakim oldu.

Samatta’ya destek Samandıra’da da sürdü. Takım arkadaşlarının sürekli moral verdiği yıldıza, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da sahip çıktı.

Bu destek karşısında çok mutlu olan Samatta antrenmanlar dışındaki ekstra çalışmaları ile göz dolduruyor. İyi bir profesyonel olan Samatta inancını kaybetmeden iyi bir performans yakalayacağına inanıyor, taraftarların desteği ile de moral bulan ve buna çok önem veren, tek hedefinin taraftarı mutlu etmek olduğunu sürekli dile getiren futbolcu, antrenmanlar dışında da beslenmesi ve yaşam tarzı ile kendine çok dikkat ediyor.

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