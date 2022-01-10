Fenerbahçeli futbolcular mutsuz! "Bu imajı verdiğimiz için üzgünüz"

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Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir takım görüntüsü verdikleri için üzgün olduklarını belirten Jose Sosa, "Bu almış olduğumuz sonuç büyük bir üzüntü. Skordan bağımsız olarak ilk 45 dakika iyi oynadık. İkinci yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Bu imajı verdiğimiz için mutsuzuz. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzuz." diye konuştu.

Berke Özer ise "Çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok. Daha fazla ne denebilir bilmiyorum. Çok üzgünüz. Bu kadar." diye konuştu.