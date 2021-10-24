Fenerbahçeli futbolcular maç sonu özür diledi

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Kendi performansından memnun olmadığını dile getiren ve taraftarlardan özür dileyen Pelkas, "Uzun süredir oynamadım. Ligde 60, Avrupa'da 110 dakikalık bir sürem var. Gösterdiğim performanstan memnun değilim, daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu performansım beni memnun etmedi. Çok deniyorum, bana verilen fırsatı değerlendirmeye gayret ediyorum. Bütün takım arkadaşlarım, takımdaki herkes yüzde 100'den fazlasını ortaya koydu. Bizler daha aktiftik saha içinde. Özellikle 2. topları kazanan bizdik, çok fırsat kaçırdık, yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik. Taraftarlarımızdan takım adına özür diliyorum. Biz bugün sonuna kadar çalıştık ama şanssızdık. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor, bunu düzeltecek olanlar da bizleriz" diye konuştu.

Gelecek maçlarda taraftarları mutlu etmek istediklerini kaydeden Sosa ise "Gerçekten çok geniş bir kadromuz var ve zaman zaman rotasyon yapmak gerekiyor. Kadrodaki bütün oyuncuların kendini hazır tutması gerekiyor. Çok istedik kazanmayı, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize gösterdikleri destek için teşekkürler. İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor. Taraftarlarımızı tekrardan mutlu edip, hak ettikleri oyunu göstermek için savaşmamız gerekiyor." dedi.