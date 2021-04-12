Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can, Ozan Tufan ve Mert Hakan'dan "kahveli" sevinç
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 3 golle mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcuların gol sevinci dikkat çekti.
Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de 3-1 kazandığı maçta golleri Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Sinan Gümüş atarken bir gol sevinci dikkat çekti.
Müsabakanın 56. dakikasında gol perdesini açan Mert Hakan Yandaş, gol sevincini kulübeye koşarak kutladı. Daha sonra Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci ile yan yana gelen Mert, "kahve içme" sevincini yaşadı.
Sarı lacivertlilerin devre arasındaki transferi İrfan Can'la özdeşleşen bu sevinç, sosyal medyada da beğeni aldı.
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