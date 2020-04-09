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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2020 - 22:29,Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yapıyor

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Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yapıyor
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Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada evlerinde antrenman yapıyor.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolcuların görüntülerinden bir kolaj klip paylaşıldı.

Görüntülerde futbolcuların verilen program dahilinde yaptığı kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları yer aldı. Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

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