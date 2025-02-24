Fenerbahçeli futbolcular derbinin ardından itiraf etti: '0-0 bitti ama...'

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 0-0 kalan Fenerbahçe'de Fred, Alexander Djiku ve Filip Kostic açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

"MAALESEF POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Brezilyalı orta saha Fred, "Maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk. Önde baskı yapmaya çalıştık. Final paslarında eksiklerimiz vardı. Orta sahada büyük bir savaş verdik. Her topu kazanmaya çalıştık. Onlarda da, bizde de kaliteli oyuncular var. Maalesef yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik." dedi.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Djiku ise "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Oyunumuzu devam ettirdik, 3 puanı alacağımız golü bulamadık. Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"0-0 BİTTİ AMA..."

Kolay bir maç olmadığına vurgu yapan Kostic ise "Kolay bir maç olmadı, bizler galibiyet için gelmiştik. Kendi performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Maç 0-0 bitti ama bizler hala hayattayız." şeklinde konuştu.