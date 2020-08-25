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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu

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Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu
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Fenerbahçe Futbol A Takımı, barbekü partisinde bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen yeni sezon kampında futbolcuların, öğle yemeğinde buluştuğu belirtildi.



Tesisin bahçesinde gerçekleştirilen ve oyuncular ile teknik heyetin yer aldığı organizasyonun keyifli anlara sahne olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu

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