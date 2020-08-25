Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen yeni sezon kampında futbolcuların, öğle yemeğinde buluştuğu belirtildi.







Tesisin bahçesinde gerçekleştirilen ve oyuncular ile teknik heyetin yer aldığı organizasyonun keyifli anlara sahne olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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