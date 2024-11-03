Fenerbahçeli futbolcudan çok sert tepki: Muhtemelen tuvalet molası verdiler

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Fenerbahçeli futbolcular Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Kazanmak için savaştıklarını kaydeden Fred, "Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık." dedi.

"KARİYERİMDE İLK DEFA BU KADAR SİNİRLENDİM"

Hakem kararlarını eleştiren ve adil kararlar verilmediğini vurgulayan Sofyan Amrabat, "Dürüstçe söyleyeyim, ben intikam duygusu taşıyan biri değilim. Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirlendim, gerildim saha içinde. Ben bunu yapacak biri değilim. Ben adil oyundan yanayım, sert futboldan yanayım ancak adil olmalı her şey. Hakemleri de eleştirmek istemiyorum, onlara saygı duyuyorum, çok zor bir iş yapıyorlar, onlar da insanlar. Buraya varmadan önce, Fenerbahçe'ye gelmeden önce herkesin Fenerbahçe'ye karşı olduklarını söylediler bana. Başta inanmadım. Şimdi anlıyorum neden böyle söylediklerini. Biz maalesef genel itibarıyla 11'e 11 oynamıyoruz maçları. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar da hata yapar, onlar da insan ama çok fazla sinirlendim. Topu tribüne vurdum, taraftarlar yanlış anlamasın, onlara karşı değildi, sinirlendim. Ben Allah inancı taşıyan biriyim. Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil." şeklinde konuştu.

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"OYUN İÇİN BU İYİ DEĞİL"

Jose Mourinho'ya katıldığını belirten Amrabat, "Hocamıza katılıyorum. Bu zamana kadar, bilmiyorum kaç puan kaybettik VAR kararlarıyla... Penaltı mı değil mi kesin bir şey söyleyemem ama VAR 4-5 dakika pozisyon inceliyor. Oyun için bu iyi değil. Penaltıysa verilir, değilse verilmez. Mazeret üretmiyorum. Öncesinde biz iyi oynamalıyız, biz oyunumuzu ortaya koymalıyız. Kolay olmuyor ama bu olaylardan ötürü." diye konuştu.

"YUKARIDAN BİRİLERİNİN MAÇLARI YÖNETMESİNE İZİN VERMEMELİLER"

Kırmızı kart ve penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Edin Dzeko, "Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayabiliriz. Yukarıdan birilerinin maçları yönetmesine izin vermemeliler. Bizim kart ve penaltı anlarımızda yukarıdakiler muhtemelen tuvalet molası verdiler. Bu durumu konuşan, düşünen kişilerin oyuncular olmaması lazım. Her hafta olunca konuşmamak, odaklanmak zor. Gördüğümüz şeyler garip. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene olanlardan sonra buraya tevazu içinde geldik, öyle de oynuyorduk. Hakemi çok konuştuğumuz şeyler olabilir ama sahada olanlar inkar edilemez. Garip şeyler oluyor. Bu hakem 26 yaşında, benden 12 yaş genç. Hata yapabilirler, hata yaptıkça gelişirler. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bu bale değil, futbol. Futbol temassız bir spor değil. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bale yapmıyoruz, futbol oynuyoruz" dedi.