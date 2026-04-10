Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'a hırsızlık şoku! 5 kişi gözaltında

#Fenerbahçe#Skriniar#Hırsızlık
Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniara hırsızlık şoku 5 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 17:06

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın Beykoz'daki evinden parasının çalındığı iddiasına ilişkin 5 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Fenerbahçe'nin Slovakyalı futbolcusu Skriniar, Beykoz'daki bir site içerisinde bulunan villasından taşınma işlemleri gerçekleştirilirken para çalındığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasaraya dair transfer iddiası Fransız milli yıldız için devredelerFenerbahçe ve Galatasaray'a dair transfer iddiası! Fransız milli yıldız için devredelerHaberi görüntüle

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Skriniar'ın evinin 2'nci katındaki bir komodinden 26 bin dolar, 4 bin 400 avro ve 1000 lira çalındığını tespit etti.

Taşınma işlemlerini gerçekleştiren lojistik firmasının görevlendirdiği A.E. ve E.O.Y. ile C.Ü, İ.Ü. ve B.A. ekiplerce ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

#Fenerbahçe#Skriniar#Hırsızlık

