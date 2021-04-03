Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den Levent Şahin'e "düğün" yanıtı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olurken maç öncesi Yardımcı Antrenör Levent Şahin, "İki futbolcumuzu düğüne (İrfan Can Kahveci'nin düğünü), dolayısıyla Covid'e verdik." ifadelerini kullanmıştı.

İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından futbol yorumcusu Yalçın Ayhan'ın tweetini beğenerek Levent Şahin'in sözlerine adeta yanıt verdi.

İrfan Can, Twitter hesabından Yalçın Ayhan'ın "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci’nin düğünü..." tweetini beğendi.

Bu beğeni Galatasaraylı Levent Şahin'in sözlerine yanıt olarak algılandı.