Fenerbahçeli futbolcu: Galatasaray için sabırsızlanıyoruz

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Fenerbahçeli futbolcular Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat ve Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa galibiyeti sonrası değerlendirmeler yaptı.

İlk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyen Allan Saint-Maximin, "Bireysel performansımdan ziyade takım galibiyeti önemli. Takıma bu önemli maçta galip gelebilmesi için yardım ettiğim için mutluyum. İnsanlar derbiyi konuşuyordu ama bizim öncelikli kazanmamız gereken bu maçtı. Şimdi derbiye gerçekten odaklanabiliriz. Zor bir rakiple karşılaşacağız. Her şeyi yapacağız. İlk golü atmak benim için güzeldi daha da önemlisi galip geldiğimiz için mutluyum." dedi.

"EN ÖNEMLİSİ TAKIMA YARDIM ETMEK"

Önemli olan takımının başarısının olduğunu belirten Maximin, "Benim için önemli olan şey oynamaya ve takıma yardım etmeye devam etmek. Tabii ki gol ve asist yaptığınızda önemli bir şey yapıyorsunuz, ben de bunu istiyorum. Takımımız daha iyi oynadığında, ben de daha fazla pozisyona giriyorum. Hocamız ne isterse yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey, hocamızın benden istediğini yerine getirmek ve oynamaya devam etmek. Geldiğimden beri neredeyse tüm maçlarda oynadım. Bu şekilde takıma yardım etmek, oynamaya devam etmek istiyorum. Gol ve asist harika olur tabii ki ama en önemlisi takıma yardım etmek." şeklinde konuştu.

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"KENDİ EVİMİZDE OYNUYORMUŞ ATMOSFERİ YARATTILAR"

Sarı lacivertli taraftarların güzel bir atmosfer yarattığını kaydeden Amrabat, "Geleli çok zaman olmadı, takımla birlikte ilk 3 antrenmana çıktım. Bugün de sahadaydım. Bana göre güçlü, zor bir takıma karşı oynadık. Taraftarlar, kendi evimizde oynuyormuş atmosferi yarattı. Isınmadan maç sonuna kadar hiçbir şekilde susmadılar. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Umarım onları mutlu etmeye devam ederiz. Fiziksel anlamda fit olduğumu söyleyebilirim. Takıma henüz geldim, elbette adaptasyon için bir süre gerekecek. Bu normal ama Fiorentina ve milli takımda maç oynadım. Kendimi fit hissediyorum." diye konuştu.

GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisi ile ilgili de konuşan Faslı yıldız, "Bu derbiyle ilgili çok şey duydum. Konsantrasyonu yüksek, güçlü bir maç olacağını düşünüyorum. Amacımız sahada güzel bir oyun ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu edecek sonuç almak. Sabırsızlanıyoruz bu maç için." ifadelerini kullandı.

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"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Oyunlarından memnun kalmadığını söyleyen Çağlar Söyüncü, "Bugün aslında istediğimiz 3 puanı aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadığımızı düşünüyorum. Daha iyi olmalıyız, biz Fenerbahçe'yiz. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim, 3-0 olmasını isterdim. İyi bir skor aldık ama iyi oyun oynamadık bugün. Toparlanmamız lazım." dedi.

"JAYDEN'İN KALBİ TEMİZ"

Jayden Oosterwolde ile ilgili saha içindeki gerginliği ile ilgili de konuşan Çağlar Söyüncü, "Jayden, kalbi temiz çocuk. Herkes öyle. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde böyle tartışmalar oluyor. Onlar çok normal. Hepimiz büyük bir aileyiz. Kendi aramızda onlara aldırış etmiyoruz. Onlar bizim için basit şeyler." dedi.