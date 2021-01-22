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GeriFutbol Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi
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Sağ köprücük kemiğindeki implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu yapılan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taburcu edilen Ferdi'nin 1 hafta sonra idmanlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Ferdi'nin ameliyat edildiği Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR çektiren Tisserand'ın da takım arkadaşını ziyaret ettiği bildirildi.

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