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Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas dünya evine girdi

#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas#Kiveli Marda
Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas dünya evine girdi

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Kiveli Marda ile dünya evine girdi.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas evlendiFenerbahçeli Dimitris Pelkas evlendi
Fenerbahçeli Dimitris Pelkas evlendi

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Sarı lacivertlilerin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Dimitris Pelkas'ın düğün törenine Başkan Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra Jorge Jesus ve takım arkadaşları katıldı.

Dimitris Pelkas'ın Kiveli Marda ile dans ettiği esnada, Jorge Jesus'un çiftin fotoğrafını çekip alkışladığı anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen düğün törenine; Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, Futbol A Takımımızın teknik ve idari kadrosu ile futbolcularımızın yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dimitris Pelkas - Kiveli Marda çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz." denildi.

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Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas dünya evine girdi

 

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#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas#Kiveli Marda

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