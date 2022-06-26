Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas dünya evine girdi

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Sarı lacivertlilerin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Dimitris Pelkas'ın düğün törenine Başkan Ali Koç ve yöneticilerin yanı sıra Jorge Jesus ve takım arkadaşları katıldı.

Dimitris Pelkas'ın Kiveli Marda ile dans ettiği esnada, Jorge Jesus'un çiftin fotoğrafını çekip alkışladığı anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI



Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen düğün törenine; Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, Futbol A Takımımızın teknik ve idari kadrosu ile futbolcularımızın yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Dimitris Pelkas - Kiveli Marda çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz." denildi.

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