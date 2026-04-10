Fenerbahçeli Fred'i istiyorlar! Transfer planı satışa bağlı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 12:23

Fenerbahçeli Fred, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'nun radarına girdi. Fred'i isteyen kulüp, stratejisini belirledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro, transferi ciddi bir şekilde düşünüyor.

Atletico Mineiro, 2026 sezonuna önemli bir karar alarak başladı. Kulüp yönetimi, kadroyu küçültmeden ve maaş bütçesinde yer açmadan büyük transfer yapmamaya kararlı. Bu planın merkezinde ise Fenerbahçe’de forma giyen Fred’in yeniden takıma kazandırılması var.

Geçtiğimiz sezonun en pahalı transferlerinden biri olan Junior Santos, beklentilerin altında kaldı. 28 maçta sadece 2 gol atan oyuncu, Botafogo’ya kiralandı.

Botafogo’nun 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu rakam, Atletico’nun oyuncu için ödediği bonservis bedeline denk geliyor. Ancak anlaşmanın detayları kulüp için pek avantajlı değil:

Atletico, oyuncunun maaşını şimdilik ödemeye devam ediyor.

Botafogo’nun maaşa katkısı, oyuncunun performansına bağlı.

Kulübün gerçek kazancı, ancak sezon sonunda gerçekleşecek olası satışla mümkün olacak.

FRED TRANSFERİ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Atletico’nun asıl hedefi olan Fred transferi ise kolay görünmüyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Atletico yönetimi, verimsiz oyuncularla yollarını ayırıp maaş bütçesini azaltmayı hedefliyor. Amaç, bu tasarrufu doğrudan ilk 11’i güçlendirecek kaliteli isimlere harcamak.

SANTOS SATILACAK, FRED ALINACAK

Brezilya kulübü, oyuncudan gelecek bonservisi bekliyor. 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, Fred transferine kaynak sağlanmış olacak. Bu rakam transferin tamamına yetmeyecek olsa da, Brezilya kulübü olası kazanç sonrası üstüne para ekleyecek ve Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacak.

BAKMADAN GEÇME!