HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçeli Fred'e teklif var! Bonservisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Fenerbahçe Transfer
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 14:40

Fenerbahçe, bir yandan yapılacak takviyeler için mesai harcarken, diğer yandan da gönderilecek futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilerde Fred'e dair yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe bir yandan forvet transferi için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da gönderilecek oyuncular için mesai harcıyor.

Bu bağlamda sarı lacivertliler ilk etapta Szymanski ile yollarını ayırdı ve Polonyalı futbolcuyu Rennes'e sattı.

2. AYRILIK NESYRI

Sarı lacivertlilerde Szymanski'nin ardından En Nesyri ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Faslı futbolcu ile Juventus yakından ilgilenirken, Sevilla'nın da temaslarda olduğunu biliniyor.

KANTE İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, orta saha rotasyonu için önemli bir hamle olarak Kante'yi düşünüyordu. Fransız yıldız ile prensipte anlaşan sarı lacivertliler, Kante'nin takımı Al Ittihad'a takıldı.

Suudi kulübü, Kante için bonservis talep etti. Fenerbahçe ise Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek Kante'nin transferini ağırdan alma kararı verdi. 

FRED'İN FİYATI BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Fenerbahçe'de Frede ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı yıldızın uzun süredir eski takımı Atletico Mineiro'nun radarında olduğu bilinirken, ülke basınında sarı lacivertlilere transfer için temasta bulunulduğu iddia edildi.

Mineiro, Fred için fiyat yoklaması yaparken, Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro bonservis belirlediği kaydedildi.

TRANSFER ZOR

Öte yandan Atletico Mineiro'nun, Fred'in yüksek maaşı, bonservisi ve Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi nedeniyle ilk etapta transfer etmekte zorlanacağı aktarıldı.

Atletico Mineiro altyapısından yetişen Fred'e duygusal yaklaşımda bulunulacağı, taraftarlık duygusunun hatırlatılacağı ve sportif olarak proje sunulacağı ifade edildi.

