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Fenerbahçeli Fred’den transfer açıklaması! Gitmek istediği takımı duyurdu

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#Fred#Transfer#Fenerbahçe
Fenerbahçeli Fred’den transfer açıklaması Gitmek istediği takımı duyurdu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 12:25

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred, Caze TV’ye konuştu. Yıldız oyuncu, transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, ülkesinin basınına konuştu. Fred konuşmasında, Brezilya’ya dönmek istediğini ifade ederken, oynamak istediği takımları da açıkladı.

Fred’in konuya ilişkin sözleri şu şekilde oldu;

“Uzun zamandır Avrupa’dayım. Brezilya’ya geri dönmek istiyorum. Libertadores’te hiç oynamadım. Sadece Brezilya Ligi ve Copa do Brasil’de oynadım. Oynadığım takımlara minnettarım.

Fenerbahçeli Fred’den transfer açıklaması Gitmek istediği takımı duyurdu


Hem genç takımında hem de profesyonel takımında oynadığım Internacional’i seviyorum. Ayrıca, tuttuğum takım olan, oğlumun da en sevdiği takım olan Atletico Mineiro’ya sevgim var.

Her zaman ilk seçeneğimin Internacional olacağını açıkça belirttim çünkü Brezilya’dan ilk çıkışım oradan oldu. Bana her zaman iyi davrandılar. Ancak tabi Mineiro da doğup büyüdüğüm yer. “

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TRANSFER GÖRÜŞMESİ OLMADI
Öte yandan Fred’in şimdiye dek Brezilya’dan herhangi bir kulüple görüşmediği, olası transferinin 2027’de olmasının beklendiği kaydedildi.

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#Fred#Transfer#Fenerbahçe

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