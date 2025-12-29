×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçeli Fred'den transfer açıklaması! Brezilya'da konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Fred#Atletico Mineiro
Fenerbahçeli Fredden transfer açıklaması Brezilyada konuştu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 15:02

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Süper Lig'e ara verilmesinin ardından gittiği ülkesi Brezilya'da basın mensuplarının transfer sorusunu cevapladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Fred, Brezilya basınına transfer açıklamasına bulundu.

Konuya ilişkin Brezilya basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

Fenerbahçeli Fredden transfer açıklaması Brezilyada konuştu

"Avrupa'da futbol sezonunun ara verdiği dönemde tatilde olan Fred, Belo Horizonte'de ailesiyle birlikte dinlenmenin tadını çıkarıyor. Atletico Mineiro'nun transfer hedefleri arasında yer alan Brezilyalı oyuncu, eşi ile birlikte Lagoa da Pampulha gölü kenarında koşarken görüntülendi.

Gözden KaçmasınTedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi Fenerbahçe transferi bitiriyorTedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi! Fenerbahçe transferi bitiriyorHaberi görüntüle

Atletico Mineiro, Fred'in transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya kulübünün CEO'su Paulo Bracks, Haziran ayında verdiği röportajda oyuncuya olan ilgisini açıkça dile getirmişti.

Haberin Devamı

Fenerbahçeli Fredden transfer açıklaması Brezilyada konuştu

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Haziran ayından bu yana değişen bir durum yok. Fred'in sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Atletico Mineiro'ya dönme hayali kurmasına rağmen, Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlamak istiyor.

Fenerbahçeli Fredden transfer açıklaması Brezilyada konuştu

TRANSFER SORUSUNU REDDETMEDİ

No Ataque muhabiri, Fred'in koşu yaptığı esnada kendisine soru yöneltti. 'Atletico Mineiro'ya dönecek misin?' sorusuna Brezilyalı futbolcu gülümseyerek 'Göreceğiz' cevabını verdi ve açık kapı bıraktı."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fred#Atletico Mineiro

BAKMADAN GEÇME!