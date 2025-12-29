Fenerbahçeli Fred'den transfer açıklaması! Brezilya'da konuştu

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Fred, Brezilya basınına transfer açıklamasına bulundu.

"Avrupa'da futbol sezonunun ara verdiği dönemde tatilde olan Fred, Belo Horizonte'de ailesiyle birlikte dinlenmenin tadını çıkarıyor. Atletico Mineiro'nun transfer hedefleri arasında yer alan Brezilyalı oyuncu, eşi ile birlikte Lagoa da Pampulha gölü kenarında koşarken görüntülendi.

Atletico Mineiro, Fred'in transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya kulübünün CEO'su Paulo Bracks, Haziran ayında verdiği röportajda oyuncuya olan ilgisini açıkça dile getirmişti.

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Haziran ayından bu yana değişen bir durum yok. Fred'in sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Atletico Mineiro'ya dönme hayali kurmasına rağmen, Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlamak istiyor.

TRANSFER SORUSUNU REDDETMEDİ

No Ataque muhabiri, Fred'in koşu yaptığı esnada kendisine soru yöneltti. 'Atletico Mineiro'ya dönecek misin?' sorusuna Brezilyalı futbolcu gülümseyerek 'Göreceğiz' cevabını verdi ve açık kapı bıraktı."