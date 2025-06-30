Fenerbahçeli Fred transfer görüşmesini resmen açıkladı!

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Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, Brezilya basınına konuştu.

Sarı lacivertli futbolcu yaptığı açıklamada, Ocak ayında görüştüğü takımı açıkladı.

Fred’in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

Atletico Mineiro yöneticisi Victor ile Ocak transfer döneminde konuşmuştum. Ona, Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmem olduğunu ve şimdi transfer için doğru zaman olmadığını söylemiştim.

Menajerim de sürekli kulübün sportif direktörü Paulo Bracks ile görüşme halinde. Bana her zaman kapılarını açık bıraktılar. Fenerbahçe’den ayrıldığımda ya da başka bir kulübe transfer olmak istediğimde, Atletico’ya gelebileceğimi ifade ettiler.

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Nezaketleri ve ilgileri için teşekkür ettim ancak hala devam eden bir sözleşmem var. Fenerbahçe ile 2 yıllık devam eden kontratım bulunuyor. Transfer için durup düşünmemiz lazım. Ben bu kulübü seviyorum, Atletico taraftarıyım. Gelecekte Arena do Galo’da oynamayı hayal ediyorum.



