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Fenerbahçeli Fred transfer görüşmesini resmen açıkladı!

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#Fenerbahçe#Fred#Transfer
Fenerbahçeli Fred transfer görüşmesini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 10:32

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Ocak ayında görüştüğün kulübü açıkladı.

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Fenerbahçe’nin yıldız orta saha oyuncusu Fred, Brezilya basınına konuştu.

Sarı lacivertli futbolcu yaptığı açıklamada, Ocak ayında görüştüğü takımı açıkladı.

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Fenerbahçeli Fred transfer görüşmesini resmen açıkladı

Fred’in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

Atletico Mineiro yöneticisi Victor ile Ocak transfer döneminde konuşmuştum. Ona, Fenerbahçe ile devam eden bir sözleşmem olduğunu ve şimdi transfer için doğru zaman olmadığını söylemiştim.

Fenerbahçeli Fred transfer görüşmesini resmen açıkladı

Menajerim de sürekli kulübün sportif direktörü Paulo Bracks ile görüşme halinde. Bana her zaman kapılarını açık bıraktılar. Fenerbahçe’den ayrıldığımda ya da başka bir kulübe transfer olmak istediğimde, Atletico’ya gelebileceğimi ifade ettiler.

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Fenerbahçeli Fred transfer görüşmesini resmen açıkladı

Nezaketleri ve ilgileri için teşekkür ettim ancak hala devam eden bir sözleşmem var. Fenerbahçe ile 2 yıllık devam eden kontratım bulunuyor. Transfer için durup düşünmemiz lazım. Ben bu kulübü seviyorum, Atletico taraftarıyım. Gelecekte Arena do Galo’da oynamayı hayal ediyorum.

 

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#Fenerbahçe#Fred#Transfer

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