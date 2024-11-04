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Fenerbahçeli Fred, Trabzonspor maçlarını seviyor

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#Fred#Fenerbahçe#Trabzonspor
Fenerbahçeli Fred, Trabzonspor maçlarını seviyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:00

Trabzonspor karşısında skoru 1-0 yapan golü atan Fred, büyük bir savaş verdiklerini söyledi.

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Brezilyalı futbolcu, “Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık” dedi.

FRED, TRABZONSPOR MAÇLARINI SEViYOR

Geçen sezon yine Trabzon’da oynanan ve sarı lacivertliler’in 3-2 kazandığı maçta duble yapan Sambacı böylece Karadeniz ekibine karşı üçüncü golünü atmış oldu. Bu sezon Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan ve 4. golünü kaydeden Fred geçen sezonun tamamında attığı 3 golü şimdiden geride bırakmayı başardı.

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#Fred#Fenerbahçe#Trabzonspor

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