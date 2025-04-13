Fenerbahçeli Fred için transfer iddiası! Teklif kapıda

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Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’ye Manchester United’dan transfer olan Fred, oynadığı futbolla geçtiğimiz sezon alkış toplamıştı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise inişli çıkışlı bir performans sergilese de Mourinho’nun ilk 11’deki vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

2027’ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Fred’e, eski takımı talip oldu.





TEKLİF GELİYOR

Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Fred, eski takımı Internacional’in hedefinde.

Kırmızı beyazlı kulüp, Brezilya Serie A’nın ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

ZOR TRANSFER

Haberde, Fred’i almak için Brezilya kulübünün önemli miktarda ücret ödemesi gerektiği ve transferin bir hayli zor olduğu kaydedildi.