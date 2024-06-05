Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Süper Lig’in zirvesinde

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Trendyol Süper Lig’de 2023- 2024 sezonunun en fazla süre alan futbolcusu Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı sezon istatistiklerine göre Ferdi, 37 maçta toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu kategoride ilk sırayı aldı.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI

Milli futbolcu bu sezon sadece ligin 3. haftasındaki MKE Ankaragücü deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Ferdi’yi, 38 karşılaşmada 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaray kalecisi Fernando Muslera takip etti. En çok süre alan 10 futbolcu arasına giren diğer Fenerbahçeli, hiç maç kaçırmadan toplam 3 bin 157 dakika oynayan Dusan Tadic oldu.