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DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:17,Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu mesajı verdi: 'Ben hazırım'

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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu mesajı verdi: 'Ben hazırım'
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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Çaykur Rizespor’u 3 - 1 yendikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçenin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, "Çok iyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi çünkü hem hocalarım hem de takım arkadaşlarım bana gerçekten çok fazla destek oluyorlar. Sürekli neleri daha iyi yapabileceğimi konuşuyoruz. Tabii ki bazen hatalar yapıyorum ama bu hatalardan ders çıkarmam gerekiyor" dedi.

Son haftalarda iyi bir form grafiği yakaladığını dile getiren Ferdi Kadıoğlu, Son haftalarda gerçekten çok iyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi çünkü hem hocalarım hem de takım arkadaşlarım bana gerçekten çok fazla destek oluyorlar. Sürekli neleri daha iyi yapabileceğimi konuşuyoruz. Tabii ki bazen hatalar yapıyorum ama bu hatalardan ders çıkarmam gerekiyor. Takımımız da bugün çok iyi bir performans gösterdi. Çok fazla genç oyuncu vardı. Yeni jenerasyon geliyor ve bu da Fenerbahçe için iyi bir şey. Bu sene oynadığım tüm maçlarda bana şans veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzdeki sezona bakacağız ifadelerini kullandı.

"BEN HER ZAMAN HAZIRIM"

Gelecek sezonla ilgili de konuşan Ferdi, forma şansı için her zaman hazır olduğunu dile getirerek, Tabii ki bu benim kararım değil. Özgüvenim yüksek ama önümüzdeki sezon hocamız buna karar verecek. Ben her zaman hazırım şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu mesajı verdi: Ben hazırım

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