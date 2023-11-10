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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: Kendimize gelmeliyiz

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Michy Batshuayi
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu: Kendimize gelmeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 01:45

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi maçı değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets'e 2-0 mağlup olan ve ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi maçın ardından açıklamalar yaptı.

FERDİ: KENDİMİZE GELMELİYİZ

10 Kasım, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu saygıyla anıyoruz. İki maç üst üste kaybettik. Kendimize gelmeliyiz. Biz güçlü bir takımız. Adana Demirspor maçına odaklanacağız. O maçta bir reaksiyon göstereceğiz. Yusuf Akçiçek için mutluyum. Bence iyi oynadı. Biz bir takımız. Beraber kaybedip, beraber kazanıyoruz. Performansıyla gurur duydum. Ben de elimden geleni veriyorum ama bu maç iyi değildim.

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BATSHUAYI: GÜÇLÜ DURMALISINIZ

Kaybettik, üzücü bir sonuç. Zor bir durum. Burada en önemli şey, birlikte kalmak ve birlikte çalışmaya devam etmek. Bazı dönemler çok iyi performanslar ortaya koyabilirsiniz, bazı dönemlerde kötü sonuçlar gelebilir. Mantalite olarak güçlü durmalısınız, bir sonraki maçları kazanabilmek adına. Taraftarlar daima bizi destekliyor. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Onlar galibiyeti hak ediyor. Onlardan özür dileriz. Bir an önce kazanmak ve galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Michy Batshuayi

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