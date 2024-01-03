Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için İstanbul'a geliyorlar! Dünya devi gemileri yaktı: 30 milyon euro...

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Türkiye'de ara transfer döneminin açılmasına günler kala Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde performansıyla ön plana çıkan isimler için de Avrupa'nın önde gelen kulüpleri masaya oturmaya hazırlanıyor.

Son 2 sezonda ortaya koyduğu oyunla taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.

GELECEK HAFTA İSTANBUL'DALAR





Sabah'ın haberine göre İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için gelecek hafta İstanbul'a gelecek.

MAÇLARINI İZLEDİLER

Zinchenko'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle sol bek mevkiine takviye yapmayı hedefleyen Arsenal'in, Ferdi'nin süre aldığı birçok maçı izlediği de öğrenildi.

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Performansıyla Arsenal gözlemcilerinden tam not alan Kadıoğlu için La Liga ve Serie A'dan da taliplerin olduğu öne sürüldü.

30 MİLYON EURO





Öte yandan Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için en az 30 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ve bu paranın altına inmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca sarı - lacivertlilerin başarılı futbolcuyu devre arasında değil, sezon sonunda satmayı planladığı belirtildi. Ferdi Kadıoğlu cephesinin de sarı - lacivertlileri yarı yolda bırakmak istemediği ve sezon sonuna daha sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.