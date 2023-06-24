Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin tartışmasız en istikrarlı oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'na, İngiltere'den talipler çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe yıldız oyuncuyu her ne kadar kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip olmasından dolayı yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun transferine onay verebilir.

2 KULÜP İLGİLENİYOR

Geçen sezon Premier Lig'de çok iyi bir sezon geçiren Fulham, Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından takip ediyor ve oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen bir diğer İngiltere ekibi de bu sezon son anda kümede kalmayı başaran Everton. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Everton'un, Ferdi Kadıoğlu için ciddi bir teklifle gelmeye hazırlanıyor. İki takım içinde konuşulan ücretin 20 milyon euro olduğu söylendi.

48 MAÇA ÇIKTI

Haberin Devamı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.