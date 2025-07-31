Fenerbahçeli eski yıldız Deivid de Souza’dan yıllar sonra itiraf: Şampiyonlar Ligi’ni kazanırdık!

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Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Deivid de Souza, Portekiz ve Türkiye yıllarını anlattı.

Casa Fotball Podcast adlı kanala konuşan Deivid, Lizbon günlerinden, Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı unutulmaz anlara kadar samimi itiraflarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

“Portekiz’de olmak, Brezilya’da olmak gibiydi. Takımda neredeyse Portekizliden çok Brezilyalı vardı. Harika bir deneyimdi. Avrupa’da olup da Portekizce konuşmak gerçekten çok keyifliydi. Her şeyi anlıyorsun, bu da işleri kolaylaştırıyor. Takımda tam 10 Brezilyalı oyuncu vardı. Lizbon ise muhteşem bir şehir. Orada iki yıl kaldım ve sonrasında Fenerbahçe’ye transfer oldum.”

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“FENERBAHÇE, KARİYERİMİN ZİRVESİYDİ”

Avrupa’daki en iyi performansını sarı lacivertli forma altında gösterdiğini ifade eden yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi serüvenine de değindi.

“Avrupa’da en iyi performansımı Fenerbahçe’de gösterdim. Bir Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmak, neredeyse kazanmak gibiydi. UEFA Kupası’nı iki kez kazanan Sevilla’yı eledik. Chelsea’ye ise iç sahadaki galibiyetimize rağmen elendik. Muhteşem bir deneyimdi. O jenerasyon Türkiye’de insanların hafızasında iz bıraktı.”

“CHELSEA MAÇININ YERİ BAMBAŞKA”

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki son golünü kaydettiğini hatırlatan tecrübeli isim, Türk halkına da özel bir teşekkür gönderdi.

“O maç (Chelsea’ye karşı) çok özeldi. Önce kendi kaleme gol attım, ardından Colin Kazım Kazım skoru eşitledi ve ben galibiyet golünü attım. Sanırım o gol, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki son golü hâlâ. Türkiye’ye ve Türk halkına büyük bir sevgi besliyorum. Hâlâ bana destek mesajları yağıyor. O takımda özel bir şey vardı. Şampiyon olmuştuk. Eğer o sezon Şampiyonlar Ligi’nde devam edebilseydik, kesinlikle kupayı alırdık. Çünkü takımımız gerçekten çok güçlüydü.”

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