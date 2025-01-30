Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas'ın yeni takımı belli oldu

Haberin Devamı

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın sezon sonuna kadar Torino'ya kiralandığını duyurdu.

Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, iki yılın sonunda yaklaşık 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maça çıktı ve 1 asist yaptı.