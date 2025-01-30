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Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas'ın yeni takımı belli oldu

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#Transfer#İtalya Serie A#Eljif Elmas
Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmasın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 18:18

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

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Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın sezon sonuna kadar Torino'ya kiralandığını duyurdu.

Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, iki yılın sonunda yaklaşık 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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#Transfer#İtalya Serie A#Eljif Elmas

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