Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golü sosyal medyayı salladı! Chelsea maçını hatırlattı...

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Yaklaşık 25 metreden çok sert vuran Enner Valencia, güzel bir golle Ankaragücü karşısında farkı üçe çıkartan golü kaydetti. 66. dakikada ağları sarsan Valencia'nın attığı bu gol sosyal medyada da çok konuşuldu.

DEIVID DE SOUZA GiBi...

Hem Türkiye hem de Ekvador'da Enner Valencia'nın attığı gol olay oldu. Fenerbahçe taraftarları, tecrübeli futbolcunun golünü oldukça beğenirken bu gol, kulübün eski futbolcularından Deivid de Souza'nın Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye attığı gole benzetildi.

Valencia'nın ülkesi Ekvador'da da bu güzel gol gündemdeydi. Enner Valencia'nın maçlarını yakından takip eden Ekvadorlu taraftarlar, ''Uzun bir süredir Valencia'dan böyle bir gol görmemiştik'' yorumları yaptılar.

NAZAR DEĞDİ

Sarı lacivertlilerin Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia, harika bir gol attığı karşılaşmanın 77. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Valencia'nın yerine Fatih Yiğit Şanlıtürk oyuna dahil oldu.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanarak zirveye Beşiktaş'la birlikte ortak olan sarı lacivertliler, Ankaragücü karşısında maça çok etkili başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren Ankaragücü kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, ilk yarıda 2 gol bulurken en çok şut çektiği maçı da oynadı.

BU SEZON İLK KEZ YAŞADI

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında bu sezon ilk yarısında en fazla şut çektiği (12) ve bu şutlarda en fazla isabet bulduğu (6) Süper Lig maçını oynadı.

Sarı lacivertliler bu şutlardan Samatta ve Thiam'la 2 gol çıkardı.

EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezalıları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ü kadroya dahil edemedi. Bulut, bu isimlerin yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar'a 11'de görev vermedi.

Bu oyuncuların yerine MKE Ankaragücü maçında Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta ilk 11'de oynadı.

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma hattı Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand ve Filip Novak'tan oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Thiam yer aldı. Forvet arkasında Pelkas şans bulurken, forvette Samatta oynadı.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu ve İsmail Yüksek şans bekledi.



FERDİ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.



SADIK ÇİFTPINAR YEDEK SOYUNDU



Fenerbahçe'de sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar, MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu.

Ligde oynanan son 3 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görevlendirilen ve beğeni toplayan Sadık, belindeki ağrı sebebiyle Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında kadroya dahil edilmemişti.

Maçtan önceki son idman öncesinde kendini iyi hissettiğini söyleyerek takıma dahil olan Sadık, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer aldı.

NOVAK İLK 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.



SOSA VE ADEMİ KADRODA YOK

Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Sosa ve Ademi, kadroda yer almadı.

Hafif sakatlıkları sebebiyle durumlarının maç saatinde belli olacağı açıklanan 2 oyuncu, teknik heyetin kararıyla MKE Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.



FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.