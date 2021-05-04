Fenerbahçeli Enner Valencia 12'den vurdu

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Enner Valencia, son haftalardaki golcü kimliğini BB Erzurumspor mücadelesinde de devam ettirdi.

Henüz ilk anlarda yakaladığı net pozisyonda kaleciyi aşamayan Valencia, sonrasında 12. dakikada İrfan Can’ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkarak topla buluştu, ardından da kaleci Jakub Szumski’den sıyrılıp topu ağlara gönderdi.

Sarı lacivertliler futbolcu bu golle, son 6 maçta 6. kez gol sevinci yaşamış oldu. Attığı golün 2 dakika sonrasında bir kez daha sahneye çıkan Valencia, bu kez Dimitrios Pelkas’a asist yaptı ve bu sezon toplamda 12 gole (10 gol, 2 asist) direkt katkı sağlamış oldu.

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