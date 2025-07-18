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Fenerbahçeli En Nesyri’ye transfer teklifi geliyor! Tarihi bonservis

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Transfer#En Nesyri
Fenerbahçeli En Nesyri’ye transfer teklifi geliyor Tarihi bonservis
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 13:37

Fenerbahçe, bir yandan gelecek transferler için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da mali kaynak yaratmak adına önemli isimlerini elden çıkarmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilere, müjde Suudi Arabistan’dan geldi. Suudi kulübü, En Nesyri’yi transfer etmek için geliyor. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe, bir yandan gelecek transfer için mesai harcarken, diğer yandan da gönderilecek oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçeli En Nesyri’ye transfer teklifi geliyor Tarihi bonservis

Bu bağlamda Szymanski, Livakovic, Amrabat gibi oyuncuların transfer görüşmelerine izin verilirken, kervana Nesyri'de eklendi.

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Africafoot'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadsiah, Faslı golcü Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için devreye girdi. Pierre-Emerick Aubameyang’ın Ligue 1’e dönüş hazırlığında olması sonrası Suudi kulüp Nesyri'de karar kıldı.

Fenerbahçeli En Nesyri’ye transfer teklifi geliyor Tarihi bonservis

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Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği En-Nesyri, Orta Doğu’dan birçok kulübün radarına girdi. Sarı lacivertli yönetim, yıldız forvet için kapıyı 40 milyon eurodan açıyor.

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28 yaşındaki deneyimli golcü, Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 52 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 30 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımının hücum hattında kilit rol oynadı.

Öte yandan Suudi ekibi Al Qadsiah’ın kısa süre içerisinde resmi teklif yapması bekleniyor.

Fenerbahçeli En Nesyri’ye transfer teklifi geliyor Tarihi bonservis

TARİHİ BONSERVİS

Fenerbahçe, En Nesyri'yi 40 milyon Euro bedelle satarsa bu rakam Süper Lig tarihinin en pahalı bonservisi olacak. Şu anda zirveyi Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey, 30'ar milyon Euro ile paylaşıyor.

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