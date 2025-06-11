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Fenerbahçeli En Nesyri’ye rekor transfer teklifi!

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#Fenerbahçe#Transfer#En Nesyri
Fenerbahçeli En Nesyri’ye rekor transfer teklifi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 13:49

Fenerbahçe’de bu sezon 30 gol atmasına karşın eleştiri oklarının hedefi olan ve son maçlarda ıslıklanan En Nesyri, sarı lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Suudi kulübü, En Nesyri’yi transfer etmek için dev bir teklifle geldi. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak derbilerde ve kritik maçlarda verim alamadığı En Nesyri, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

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Özellikle ligin son haftalarında Galatasaray’ın şampiyonluğu kutladığı süre zarfında Nesyri, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Fenerbahçeli En Nesyri’ye rekor transfer teklifi

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Faslı futbolcu yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini bildirmiş, yönetim kendisine kulüp bulması gerektiğini söylemişti.

Fenerbahçeli En Nesyri’ye rekor transfer teklifi

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PİYANGO GİBİ TRANSFER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Osimhen ve Gyökeres girişimlerinden başarısız sonuç alan Al Hilal, rotasını En Nesyri’ye çevirdi.

Faslı futbolcu için Fenerbahçe ile dirsek teması kuran Suudi kulübü, sarı lacivertlilere bonservis sordu.

Fenerbahçeli En Nesyri’ye rekor transfer teklifi

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REKOR BONSERVİS GELEBİLİR

Fenerbahçe, Suudi yetkililere verdiği cevapta oyuncusu için 40 milyon Euro istedi. Al Hilal yönetimi, bu rakamı sözlü olarak kabul etti. Transferin resmileşmesi halinde bu ücret Süper Lig'den gerçekleşen en pahalı transfer olacak. Listenin 2. sırasında, 30'ar milyon Euro bonservisle Ferdi Kadıoğlu - Brighton ve Sacha Boey - Bayern Münih transferleri bulunuyor. 

Fenerbahçeli En Nesyri’ye rekor transfer teklifi

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Suudi kulübü kısa zaman içerisinde Fenerbahçe ile müzakerelere başlamak üzere İstanbul’a gelecek.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#En Nesyri

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