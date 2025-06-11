Fenerbahçeli En Nesyri’ye rekor transfer teklifi!

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Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak derbilerde ve kritik maçlarda verim alamadığı En Nesyri, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

Özellikle ligin son haftalarında Galatasaray’ın şampiyonluğu kutladığı süre zarfında Nesyri, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

Faslı futbolcu yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimine ayrılmak istediğini bildirmiş, yönetim kendisine kulüp bulması gerektiğini söylemişti.

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PİYANGO GİBİ TRANSFER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Osimhen ve Gyökeres girişimlerinden başarısız sonuç alan Al Hilal, rotasını En Nesyri’ye çevirdi.

Faslı futbolcu için Fenerbahçe ile dirsek teması kuran Suudi kulübü, sarı lacivertlilere bonservis sordu.

REKOR BONSERVİS GELEBİLİR

Fenerbahçe, Suudi yetkililere verdiği cevapta oyuncusu için 40 milyon Euro istedi. Al Hilal yönetimi, bu rakamı sözlü olarak kabul etti. Transferin resmileşmesi halinde bu ücret Süper Lig'den gerçekleşen en pahalı transfer olacak. Listenin 2. sırasında, 30'ar milyon Euro bonservisle Ferdi Kadıoğlu - Brighton ve Sacha Boey - Bayern Münih transferleri bulunuyor.

Suudi kulübü kısa zaman içerisinde Fenerbahçe ile müzakerelere başlamak üzere İstanbul’a gelecek.