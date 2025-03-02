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Fenerbahçeli En Nesyri'ye müjde! 'Dünya Kupası için 1 numara'

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#Youssef En Nesyri#Fenerbahçe#Fas Milli Takımı
Fenerbahçeli En Nesyriye müjde Dünya Kupası için 1 numara
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 14:36

Fenerbahçe’nin sezon başında rekor bedelle transfer ettiği Youssef En Nesyri, sezon başında eleştiri oklarının hedefi olsa da Mourinho’nun sistemi kendisine göre değiştirmesinin ardından attığı gollerle yıldızını parlatmıştı. Öyle ki Nesyri, kendi kariyer rekorunu dahi kırdı. Fenerbahçe’deki yükselişi, Nesyri’ye milli müjde olarak geri dönecek. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü En Nesyri, ülkesinin basınında gündem oldu. Yıldız golcü, sarı lacivertlilerde attığı gollerle yıldızlaşırken, milli takımdan da müjde yakın.

Fas medyasında yer alan habere göre, Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui; El Kaabi, Hamza Igamane, Soufiane Rahimi gibi forvetlerin olmasına karşın, En Nesyri’yi planının güçlü bir parçası olarak tutuyor.

İLK SIRADA NESYRI

Haberde Regragui’nin, böylesine önemli golcüler olmasına karşın milli takımda Nesyri’yi oynatacağı ifade edildi.

Fenerbahçeli En Nesyriye müjde Dünya Kupası için 1 numara


HEDEF DÜNYA KUPASI’NA KATILMAK

Bununla beraber Nijer ve Tanzanya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçında Nesyri’yi milli takım listesinde ilk sıraya yazdı.

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ABD, Kanada, Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na da Fenerbahçeli golcünün sakatlık olmaması halinde çağırılacağı ifade edildi.

Youssef En Nesyri, bu sezon 38 maça çıkarken 25 gol 5 asistle oynadı.

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#Youssef En Nesyri#Fenerbahçe#Fas Milli Takımı

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