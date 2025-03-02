Fenerbahçeli En Nesyri'ye müjde! 'Dünya Kupası için 1 numara'

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Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü En Nesyri, ülkesinin basınında gündem oldu. Yıldız golcü, sarı lacivertlilerde attığı gollerle yıldızlaşırken, milli takımdan da müjde yakın.

Fas medyasında yer alan habere göre, Fas Milli Takım Teknik Direktörü Walid Regragui; El Kaabi, Hamza Igamane, Soufiane Rahimi gibi forvetlerin olmasına karşın, En Nesyri’yi planının güçlü bir parçası olarak tutuyor.

İLK SIRADA NESYRI

Haberde Regragui’nin, böylesine önemli golcüler olmasına karşın milli takımda Nesyri’yi oynatacağı ifade edildi.





HEDEF DÜNYA KUPASI’NA KATILMAK

Bununla beraber Nijer ve Tanzanya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçında Nesyri’yi milli takım listesinde ilk sıraya yazdı.

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ABD, Kanada, Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na da Fenerbahçeli golcünün sakatlık olmaması halinde çağırılacağı ifade edildi.

Youssef En Nesyri, bu sezon 38 maça çıkarken 25 gol 5 asistle oynadı.



